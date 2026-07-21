Аэропорт Эрбиля прекратил работу из-за атаки на консульство США

В международном аэропорту Эрбиля приостановлены все рейсы. Об этом сообщает телеканал «Аш-Шарк» со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

Причиной прекращения работы воздушной гавани стала попытка атаки беспилотников на американское консульство в столице Иракского Курдистана. Системы ПВО дипмиссии отразили три удара.

«Системы противовоздушной обороны американского консульства в Эрбиле перехватили три беспилотника, которые пытались атаковать здание дипмиссии», — передает источник телеканала.

По данным представителей сил безопасности, силы ПВО также нейтрализовали четвертый дрон, направлявшийся к консульству. Официальные лица пока не раскрывают детали возможных разрушений или пострадавших.

Полеты в аэропорту, обслуживающем как гражданские, так и военные рейсы, временно остановлены. Администрация курдского региона порекомендовала пассажирам уточнять информацию о вылетах у авиакомпаний, продавших им билеты.

Ранее дроны атаковали консульство США в Ираке.