Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Аэропорт Эрбиля прекратил работу из-за атаки на консульство США

Аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане прервал работу из-за атаки дронов
Reuters

В международном аэропорту Эрбиля приостановлены все рейсы. Об этом сообщает телеканал «Аш-Шарк» со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

Причиной прекращения работы воздушной гавани стала попытка атаки беспилотников на американское консульство в столице Иракского Курдистана. Системы ПВО дипмиссии отразили три удара.

«Системы противовоздушной обороны американского консульства в Эрбиле перехватили три беспилотника, которые пытались атаковать здание дипмиссии», — передает источник телеканала.

По данным представителей сил безопасности, силы ПВО также нейтрализовали четвертый дрон, направлявшийся к консульству. Официальные лица пока не раскрывают детали возможных разрушений или пострадавших.

Полеты в аэропорту, обслуживающем как гражданские, так и военные рейсы, временно остановлены. Администрация курдского региона порекомендовала пассажирам уточнять информацию о вылетах у авиакомпаний, продавших им билеты.

Ранее дроны атаковали консульство США в Ираке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России три очага чумы «живы» до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!