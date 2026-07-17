ПВО сбила четыре беспилотника у консульства США в Ираке

Shafaq News: четыре дрона сбили на подлете к консульству США в иракском Эрбиле

Средства ПВО сбили четыре беспилотника, направлявшихся к консульству США в административном центре Иракского Курдистана — городе Эрбиль. Об этом сообщил телеканал Shafaq News со ссылкой на источник в иракских силах безопасности.

По его данным, все БПЛА были уничтожены до достижения цели. Уточняется, что средства противовоздушной обороны сработали в непосредственной близости от международного аэропорта Эрбиля, рядом с которым расположено американское консульство.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях не приводится.

До этого военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что иранские военные начнут наступательные операции, в случае если США продолжат атаковать исламскую республику в течение 2-3 дней. В таком случае Тегеран ударит не только по американских военным базам в зоне конфликта, но и за ее пределами.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. 8 июля президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Bloomberg писал, что вероятность эскалации войны США и Ирана в августе равна 55%.