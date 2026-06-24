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Общество

Ребенок упал с движущегося аттракциона в водопад в Диснейленде и попал на видео

В США 13-летний мальчик чудом не разбился, выпав с аттракциона в момент движения

В Диснейленде 13-летний мальчик упал с аттракциона во время поездки, но серьезно не пострадал. Об этом пишет TMZ.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июня, в парке развлечений в Анахайме, штат Калифорния. Пострадавший катался на водном аттракционе Tiana's Bayou Adventure («Речное приключение Тианы»).

Мальчик преждевременно сошел с движущейся платформы, упал на конструкцию горки, сорвавшись с высоты около 15 метров. По словам очевидцев, в полете он выглядел «как тряпичная кукла». Момент падения попал на видео.

Один из сотрудников парка сразу остановил аттракцион. Ребенка в профилактических целях доставили в больницу, где его осмотрели и вскоре выписали домой. В парке подчеркнули, что серьезных травм мальчик не получил.

Калифорнийское управление по охране труда провело проверку и не выявило нарушений в работе аттракциона. Уже во вторник, 23 июня, он возобновил работу.

Ранее 15 детей застряли на экстремальном аттракционе в американском парке развлечений.

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