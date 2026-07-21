15-летняя девочка попала под винт лодки на Мальдивах и не выжила

На Мальдивах 15-летней британской школьницы не стало в результате несчастного случая, произошедшего в ноябре 2024 года, сообщает The Sun.

В день инцидента Дженна Чан находилась на школьной экскурсии и ныряла в море с маской и трубкой, когда ее переехала лодка. В результате она получила тяжелые травмы, но еще какое-то время оставалась в сознании. Девочку доставили в больницу, однако врачи оказались бессильны.

20 июля, в день рождения Дженны, ее родители подали иск к школе и организации, отвечавшей за программу отдыха на Мальдивах. Они требуют признать, что сотрудники образовательного учреждения нарушили свои обязанности по обеспечению безопасности учеников.

В иске говорится, что Дженна успела позвать на помощь, а затем была поднята на борт одноклассниками. Истцы также утверждают, что организаторы не обеспечили должный контроль, не оценили риски поездки и не вызвали экстренные службы вовремя.

Кроме того, по словам родителей, школа не раскрыла им полную информацию о случившемся и не предоставила результаты внутренней проверки. Ведется расследование.

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