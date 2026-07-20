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Общество

Юная туристка утонула в бассейне из-за запутавшихся в сливе волос

В Италии 11-летняя девочка купалась с распущенными волосами и не выжила
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

На итальянском курорте Сестри-Леванте в результате несчастного случая утонула 11-летняя девочка, сообщает The Sun.

По данным источников, девочка плавала в крытом бассейне, когда ее волосы застряли в сливном отверстии. Течение утянуло ребенка под воду, и он оказался в ловушке. Очевидцы пытались помочь, но не смогли освободить волосы из слива.

На место прибыли медики, которые провели реанимационные мероприятия. Затем ребенка экстренно доставили вертолетом в больницу в Генуе и поместили в отделение интенсивной терапии, однако врачи оказались бессильны.

Полиция и следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Ведется расследование.

Ранее в Астраханской области подросток ушел под воду при попытке спасти футбольный мяч.

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