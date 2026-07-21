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Общество

Суд обязал москвичку заплатить мужчине, который облизал ее обувь в автобусе

В Москве суд оштрафовал женщину за публикацию видео с домогательствами

Дорогомиловский районный суд Москвы обязал женщину выплатить 10 тыс. рублей мужчине, пристававшему к ней в общественном транспорте, сообщает Telegram-канал «112».

Осенью прошлого года, когда Дарья ехала в городском автобусе М16, незнакомец лег у ее ног, начал облизывать обувь и трогать девушку без согласия.

Москвичка сняла происходящее на видео и выложила запись в соцсети, где она быстро набрала миллионы просмотров. После этого мужчина сам вышел на связь, просил удалить ролик и позже обратился в суд.

В итоге суд посчитал, что публикация нарушила его личные права и причинила моральный вред. Помимо компенсации, с Дарьи взыскали судебные расходы.

Тем не менее она намерена обжаловать решение и считает, что видео является доказательством домогательств. По ее словам, после публикации ролика к ней обратились другие девушки, называющие себя жертвами этого же мужчины.

Ранее двух иностранцев задержали за нападение на женщину-контролера в московском автобусе.

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