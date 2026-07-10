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Общество

Двух иностранцев задержали за нападение на женщину-контролера в московском автобусе

Двое иностранцев напали на контролера в московском автобусе и попали на видео
МВД России

Двух иностранных граждан задержали после нападения на контролера и пассажира в московском автобусе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конфликт произошел на Новослободской улице во время проверки оплаты проезда. По данным ведомства, 28-летняя контролер выявила безбилетника и хотела выписать ему штраф, но он повалил ее на пол и попытался выйти.

На помощь девушке пришел один из пассажиров, схвативший хулигана за брюки. Затем в салон забежал его приятель, находившийся на остановке, и вмешался в потасовку, несколько раз ударив мужчину.

После нападения оба злоумышленника скрылись, однако позже их нашли в Оренбургской области и задержали при попытке покинуть Россию. Задержанным 20 и 23 года.

В результате происшествия женщина получила телесные повреждения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве, материалы переданы в следственные органы.

До этого в Петербурге мужчина избил пенсионера на остановке. Молодой человек, не выполнивший требование водителя покинуть салон, стал вести себя агрессивно. Пожилой пассажир попытался вмешаться, после чего конфликт переместился на улицу. Там злоумышленник нанес пенсионеру травмы. Опубликовано видео с место происшествия.

Ранее во Владивостоке пассажир автобуса избил женщину на глазах у ребенка.

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