Умерла целовавшаяся с бомжами треш-блогерша Лапа Хапа

24-летнюю российскую треш-блогершу Лапу Хапу (настоящее имя — Домна Белявская) не смогли спасти после передозировки наркотиками. Об этом сообщается в Telegram-канале девушки.

«Ушла из жизни наша любимая Лапа Хапа — она скончалась от передозировки наркотических веществ», — говорится в сообщении.

Блогерши не стало 16 июля. Подписчиков девушки попросили помочь в транспортировке тела из Новосибирска в Санкт-Петербург. Позже в Telegram-канале опубликовали фото с могилой блогерши. Ее похоронили в Ленинградской области.

Произошедшее прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. По ее словам, Лапа Хапа системно пропагандировала наркотики, снимала порнографию и различные хулиганские выходки. В частности, ради контента она целовалась с бездомными на улице. Мизулина отметила, что за выходками блогерши следила гигантская аудитория детей. Лига безопасного интернета не раз обращалась в полицию в связи с деятельностью девушки.

«Нередко за всеми провокационными видео и кружками стоит тяжелая форма зависимости от запрещенных веществ и проблемы с психикой <...> Печально это все», — отметила Мизулина.

Домна Белявская родилась 9 января 2002 года в поселке Синдор Республики Коми. Изначально она была бьюти-блогером, но позже стала публиковать треш-контент. На ее страницу в соцсети TikTok были подписаны более 200 тысяч пользователей.

Ранее популярную блогершу нашли мертвой после того, как бойфренд сделал ей предложение.