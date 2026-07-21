В Хабаровском крае спасатели эвакуировали на вертолете пострадавшую туристку

Спасатели МЧС России эвакуировали на вертолете пострадавшую туристку в Хабаровском крае. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, 35-летняя женщина получила травму головы во время похода в районе имени Полины Осипенко. Для ее поиска и эвакуации вылетели спасатели и врачи. В МЧС подчеркнули, что посадка вертолета осложнялась гористым рельефом и каменистой местностью. Воздушное судно село примерно в километре от места происшествия, оставшийся путь спасатели прошли пешком.

«Совместно с участниками туристической группы они на носилках доставили пострадавшую к воздушному судну и медицинской бригаде», — говорится в публикации.

Уточняется, что пеший подъем к месту происшествия занял несколько часов. При этом, как отметили в МЧС, руководитель туристической группы и участники похода показали слаженность, оказали женщине первую помощь и помогли с эвакуацией. Туристка госпитализирована в медучреждение Хабаровска.

Ранее турист сорвался с высоты в горах Хакасии и ждал помощи несколько дней.