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Общество

Устроившего стрельбу в Штаде нашли мертвым в одиночной камере

Устроивший стрельбу в германском Штаде, вероятно, покончил с собой в тюрьме
Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

Подозреваемый в расстреле соцработников в немецком городе Штаде, предположительно, покончил с собой. Об этом сообщается на сайте минюста земли Нижняя Саксония.

«Исправительное учреждение Бремерферде сегодня сообщило, что в его стенах скончался подозреваемый в вооруженном нападении в Штаде... По имеющимся данным, речь идет о самоубийстве», – говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что заключенный был найден в своей одиночной камере 21 июля в 6:05 (7:05 мск) без признаков жизни. В 6:29 врач скорой помощи констатировал смерть в результате удушения. Расследование конкретных обстоятельств произошедшего продолжается.

Стрельбу в городе Штаде на севере Германии 29 июня устроил 45-летний житель ФРГ. Все пострадавшие являлись сотрудниками учреждения по уходу за детьми или службы опеки. Причиной преступления мог стать конфликт вокруг прав опеки над трехмесячной дочерью подозреваемого, которая вместе с матерью находилась в учреждении. Они не пострадали.

Ранее петербуржец устроил стрельбу во дворе дома и ранил двух человек.

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