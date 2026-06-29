В полиции раскрыли, кто устроил стрельбу в немецком городе Штаде

Стрельбу в городе Штаде на севере Германии устроил 45-летний житель ФРГ. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции руководитель полицейского управления Люнебурга Катрин Шуоль, передает ТАСС.

«О преступнике я могу сказать, что речь идет о 45-летнем мужчине, родившемся в Германии и проживающем в районе Ганновера. Он имеет турецкие корни», — уточнила она.

Шуоль отметила, что данный мужчина известен полиции, однако правоохранительные органы не считали его опасным для окружающих.

По словам руководителя полицейского управления, орудие преступления изъято.

Кроме того, она сообщила, что все погибшие являлись сотрудниками учреждения по уходу за детьми или службы опеки.

Как уточнила Шуоль, причиной преступления мог стать конфликт вокруг прав опеки над трехмесячной дочерью подозреваемого, которая вместе с матерью находилась в учреждении. Они не пострадали.

29 июня в Штаде произошла стрельба, немецкая полиция начала спецоперацию.

На данный момент известно, что погибли шесть человек. Также в полиции уточнили, что есть и другие пострадавшие, но их число не раскрывается. У некоторых из пострадавших серьезные ранения.

Ранее юноши устроили стрельбу на подмосковной детской площадке и попали в ребенка.