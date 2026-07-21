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Общество

Австралийский политик накричал на собаку в прямом эфире и разозлил людей

Политик из Австралии накричал на собаку и разозлил соцсети

Бывший вице-премьер Австралии и депутат Барнаби Джойс стал объектом обсуждения в социальных сетях после того, как во время телевизионного интервью внезапно прервался, чтобы накричать на свою собаку, пишет News.

Инцидент произошел во время беседы с телеканалом ABC. Пока политик отвечал на вопросы журналиста, его собака начала лаять, после чего Джойс резко крикнул на животное. Этот момент разошелся по интернету и вызвал бурную реакцию пользователей.

Часть зрителей обвинила политика в жестоком обращении с питомцем, однако другие сочли подобную реакцию чрезмерной. Телеведущая Ди Ди Данливи заявила, что разгоревшийся скандал скорее отражает современную культуру общественного возмущения, чем реальные действия политика.

«Если бы существовали какие-либо доказательства жестокого обращения с собакой, тогда возмущение было бы оправданным. Но таких доказательств нет», — отметила она.

Сам Барнаби Джойс ситуацию публично не комментировал. Несмотря на это, ролик продолжает активно обсуждаться в австралийских СМИ и социальных сетях.

Ранее блогер съел бездомную собаку на камеру и получил тюремный срок.

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