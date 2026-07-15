Блогер съел бездомную собаку на камеру и получил тюремный срок, пишет Need to Know.

В Марокко суд приговорил ютубера Аюба Бенеснеса к восьми месяцам тюремного заключения за видео, на котором он разделывает, готовит и ест бездомную собаку. Блогер с аудиторией более 2,2 миллиона подписчиков утверждал, что таким образом протестует против роста цен на мясо, заявляя: если скот стал недоступен, люди должны быть готовы есть любое животное.

Ролик вызвал возмущение зоозащитников и пользователей соцсетей по всему миру. Бенеснеса арестовали в июне 2025 года. Прокуратура предъявила ему обвинения в жестоком убийстве животного, оскорблении ислама, угрозах и распространении вредоносного контента. Суд также обязал его выплатить штраф в в размере $2000.

Ранее в Китае украли бордер-колли с миллионами подписчиков и съели его.