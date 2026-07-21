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Общество

Британский производитель шлангов ввел запрет на пользование водой

Британская компания Thames Water ввела ограничения на пользование водой
Reuters

Британская компания Thames Water временно запретила своим клиентам в Лондоне и пригородах пользоваться садовыми шлангами. Об этом сообщается на сайте компании.

Временный запрет вступает в силу с первой минуты пятницы из-за продолжительной засушливой погоды, недавних периодов жары, крайне низкого уровня осадков, возросшего спроса на воду и прогноза сохранения жаркой и сухой погоды.

«Мы работали круглосуточно, чтобы поддерживать водоснабжение, но теперь нам нужна помощь каждого, чтобы сократить ненужное потребление воды», — говорится в пресс-релизе Thames Water.

По данным компании, спрос на воду в Лондоне сейчас превышает норму на 7%, а в долине Темзы и прилегающих графствах — на 10%.

Компания Thames Water, обслуживающая 16 миллионов клиентов, призывает начать соблюдать ограничения уже сейчас, не дожидаясь официального запрета. Пользователям рекомендуется не использовать шланги для полива садов и огородов, мытья автомобилей и окон, а также для наполнения бассейнов. Всего семь из шестнадцати водопроводных компаний Англии и Уэльса уже объявили об аналогичных ограничениях, которые затронут 23 миллиона человек на фоне засухи, вызванной минимальным количеством осадков в июле.

16 июля в Нидерландах официально объявили второй уровень водного кризиса — режим «фактического дефицита воды». По данным министерства инфраструктуры и водного хозяйства, этот шаг был предпринят по рекомендации Национальной координационной комиссии по распределению водных ресурсов (LCW) в связи с продолжительной жарой и критическим снижением уровня воды в реках.

Ранее климатолог назвал причину аномальной жары в Европе.

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