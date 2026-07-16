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Общество

В Нидерландах объявили режим фактического дефицита воды

Режим фактического дефицита воды объявлен в Нидерландах из-за засухи
myboys.me/Shutterstock/FOTODOM

В Нидерландах официально объявлен второй уровень водного кризиса — режим «фактического дефицита воды». Об этом сообщил телеканал RTL.

По данным министерства инфраструктуры и водного хозяйства, этот шаг был предпринят по рекомендации Национальной координационной комиссии по распределению водных ресурсов (LCW) в связи с продолжительной жарой и критическим снижением уровня воды в реках.

Ситуация осложняется дефицитом осадков и низким речным стоком на фоне стабильно высокого потребления воды в летний период. По прогнозам властей, данные условия могут сохраняться в течение ближайших недель.

Для рационального использования имеющихся запасов запускается ряд технических мер: корректируется режим работы плотин на притоках Рейна; подготавливается установка дополнительных насосных станций; ограничивается частота открытия шлюзов для предотвращения проникновения соленой воды, что может привести к задержкам судоходства.

В некоторых регионах страны уже действуют запреты или ограничения на забор воды из каналов, рек и подземных источников, что напрямую влияет на возможности полива. При этом министерство заверяет, что снабжение населения питьевой водой остается бесперебойным и угрозы для граждан нет.

Ранее климатолог назвал причину аномальной жары в Европе.

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