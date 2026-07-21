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Общество

Мастер акупунктуры оставил в ноге россиянки не менее 10 обломков игл

BAZA: в Красноярске женщина не могла ходить после сеанса иглоукалывания
Shutterstock

Жительнице Красноярска требуется серьезная операция после неудачного иглоукалывания, пишет BAZA.

По данным Telegram-канала, женщина обратилась к известному специалисту из-за боли в ноге, однако после первого приема ей стало только хуже — она больше не могла наступать на стопу.

На рентгене в обычной больнице у пациентки обнаружили не менее десяти обломков игл, застрявших в тканях ноги. Именно они, по предварительным данным, и вызывали сильную боль.

Пострадавшей назначили антибиотики и противовоспалительные препараты. Также врачи предупредили, что если ее состояние ухудшится, придется делать операцию.

До этого россиянка попала в больницу с отеком Квинке после окрашивания волос. Пострадавшая обращалась к трихологу, аллергологу и дерматовенерологу, которые назначили ей лечение, а затем потребовала вернуть деньги за некачественную услугу — около 25 тыс. рублей. Через суд ей удалось получить компенсацию морального вреда в размере более 100 тыс.

Ранее у жительницы Татарстана начался некроз груди после липофилинга.

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