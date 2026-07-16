Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

У жительницы Татарстана начался некроз груди после липофилинга

SHOT: жительница Татарстана едва не лишилась груди после липофилинга
Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Жительница Татарстана рассказала о тяжелых осложнениях после липофилинга, который ей сделали в альметьевской клинике. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

По ее словам, в мае 2025 года она пришла в клинику «Реамед» на липосакцию живота, после чего хирург предложил увеличить грудь за счет собственного жира. За процедуры женщина заплатила около 200 тыс. рублей, а после операции узнала, что ей также скорректировали подбородок и удалили родинку, хотя согласия на это, как она утверждает, не давала.

Спустя несколько месяцев грудь начала опухать и болеть, поднялась температура. Позже московские врачи диагностировали воспаление, фиброз и некроз обеих молочных желез. В ходе повторного вмешательства удалось сохранить лишь около 20% тканей — теперь женщине требуется сложная реконструкция. На лечение и обследования она уже потратила более 1,5 млн рублей.

Как только пострадавшая рассказала свою историю в соцсетях, клиника обвинила ее в клевете и подала иск о защите деловой репутации на 4 млн рублей. В «Реамеде» появившиеся у пациентки осложнения связывают с особенностями организма. Сейчас в ситуации разбирается Следственный комитет.

Ранее мужчина сходил на массаж и едва не остался парализованным ниже груди.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!