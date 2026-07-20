Россиянка попала в больницу с отеком Квинке после окрашивания волос

На Урале женщина отсудила 100 тысяч рублей за неудачное окрашивание волос

У женщины начался отек Квинке во время процедуры по окрашиванию волос. Она отсудила более 100 тыс. рублей за доставленные неудобства, сообщает пресс-служба Новоуральского городского суда Свердловской области.

В апреле 2025 года жительница Новоуральска Ольга обратилась к мастеру по окрашиванию волос в Челябинске и заплатила за услугу 25 625 рублей. Во время процедуры женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Медики диагностировали аллергическую реакцию немедленного типа — отек Квинке на лице из-за химического состава краски.

Пострадавшая обращалась к трихологу, аллергологу и дерматовенерологу, которые назначили ей лечение, а затем потребовала вернуть деньги за некачественную услугу. В ходе судебного разбирательства была проведена экспертиза, которая подтвердила, что хотя до процедуры у Ольги не было заболеваний кожи головы или волосяного покрова, услуга окрашивания была для нее небезопасной.

Суд частично удовлетворил иск: с ответчика взыскали стоимость услуги, неустойку, убытки, компенсацию морального вреда и штраф; всего — 100 237 рублей.

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