Женщина оказалась в больнице, чуть не умерев от радости на свадьбе дочери

Женщина чуть не умерла от радости из-за свадьбы дочери. Врачи сначала заподозрили у нее инфаркт, однако причиной ухудшения самочувствия оказались слишком сильные положительные эмоции, пишет Oxford Medical Case Reports.

Через несколько дней после торжества женщина почувствовала сильную боль в груди и одышку, после чего была экстренно госпитализирована. Первоначальные обследования указывали на сердечный приступ, однако врачи не обнаружили закупорки сосудов. Вместо этого у пациентки диагностировали такоцубо-кардиомиопатию — редкое заболевание, при котором из-за сильного эмоционального потрясения временно нарушается работа сердечной мышцы.

Чаще всего этот синдром возникает после тяжелых переживаний и известен как «синдром разбитого сердца». Однако в редких случаях его могут спровоцировать и исключительно положительные эмоции. Тогда состояние называют «синдромом счастливого сердца».

По данным исследователей, лишь около 4% случаев такоцубо-кардиомиопатии связаны с радостными событиями, такими как свадьба, рождение ребенка или крупный выигрыш. Несмотря на то что заболевание обычно носит обратимый характер, без своевременной медицинской помощи оно может представлять серьезную угрозу для жизни.

К счастью, в этом случае лечение оказалось успешным. Женщина полностью восстановилась и, по словам врачей, с нетерпением ждет новых счастливых событий в жизни своей семьи.

Ранее женщина сходила на свадьбу к подруге и осталась инвалидом.