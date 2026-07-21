Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам рассказали, кто получит повышенную пенсию с 1 августа

Финэксперт Волкова: пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат повышенную пенсию
Константин Михальчевский/РИА Новости

С 1 августа пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, начнут получать повышенную пенсию, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

«Для них в два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии — до 19 169,38 рубля. Кроме того, им будет назначена надбавка за уход», — объяснила эксперт.

По мнению Волковой, это одна из значимых мер социальной поддержки.

«После 80 лет расходы заметно увеличиваются: чаще требуются лекарства, медицинская помощь, бытовые услуги и посторонний уход. Увеличение фиксированной выплаты помогает хотя бы частично компенсировать эти затраты и снизить финансовую нагрузку не только на самих пенсионеров, но и на их близких», — поясняет эксперт.

Финансовое планирование не заканчивается с выходом на пенсию. На разных этапах жизни меняются задачи. Если в трудоспособном возрасте мы работаем над ростом доходов и созданием капитала, то в пожилом — цель сохранить привычное качество жизни и спокойно покрывать расходы. Именно поэтому любые дополнительные выплаты становятся ощутимой поддержкой, особенно когда траты становятся менее предсказуемыми.

Волкова подчеркивает, что государственная поддержка важна, но не заменяет собственный резерв.

«Готовиться к пожилому возрасту лучше заранее. Регулярные накопления, создание финансовой подушки и грамотное управление личными финансами позволяют чувствовать себя увереннее независимо от возраста. Чем раньше человек начинает формировать капитал, тем больше возможностей сохранить привычный уровень жизни», — отмечает эксперт.

Нынешнее повышение выплат — хороший повод задуматься о долгосрочном планировании и о том, что последовательность и регулярность становятся основой финансовой стабильности на долгие годы.

Ранее россиянам рассказали, как получать на пенсии 100 тысяч в месяц.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России три очага чумы «живы» до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!