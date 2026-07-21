Россиянам рассказали, кто получит повышенную пенсию с 1 августа

С 1 августа пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, начнут получать повышенную пенсию, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

«Для них в два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии — до 19 169,38 рубля. Кроме того, им будет назначена надбавка за уход», — объяснила эксперт.

По мнению Волковой, это одна из значимых мер социальной поддержки.

«После 80 лет расходы заметно увеличиваются: чаще требуются лекарства, медицинская помощь, бытовые услуги и посторонний уход. Увеличение фиксированной выплаты помогает хотя бы частично компенсировать эти затраты и снизить финансовую нагрузку не только на самих пенсионеров, но и на их близких», — поясняет эксперт.

Финансовое планирование не заканчивается с выходом на пенсию. На разных этапах жизни меняются задачи. Если в трудоспособном возрасте мы работаем над ростом доходов и созданием капитала, то в пожилом — цель сохранить привычное качество жизни и спокойно покрывать расходы. Именно поэтому любые дополнительные выплаты становятся ощутимой поддержкой, особенно когда траты становятся менее предсказуемыми.

Волкова подчеркивает, что государственная поддержка важна, но не заменяет собственный резерв.

«Готовиться к пожилому возрасту лучше заранее. Регулярные накопления, создание финансовой подушки и грамотное управление личными финансами позволяют чувствовать себя увереннее независимо от возраста. Чем раньше человек начинает формировать капитал, тем больше возможностей сохранить привычный уровень жизни», — отмечает эксперт.

Нынешнее повышение выплат — хороший повод задуматься о долгосрочном планировании и о том, что последовательность и регулярность становятся основой финансовой стабильности на долгие годы.

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