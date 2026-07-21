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Общество

Жена фитнес-блогера Вадима Иванова назвала причину его смерти

Фитнес-блогер и основатель проекта Do4a Вадим Иванов готовился к пересадке сердца
Из личного архива

Причиной смерти фитнес-блогера, предпринимателя и основателя проекта Do4a Вадима Иванова стала острая сердечная недостаточность. Об этом ТАСС рассказала его жена Анна Иванова.

«За свою жизнь Вадим перенес три инфаркта — первый случился еще в 2017 году. С каждым годом состояние сердца, естественно, становилось все тяжелее. Несмотря на все усилия врачей, установку стентов, кардиостимулятора, принципиального улучшения добиться не удавалось», — рассказала она.

Иванова отметила, что у мужа была диагностирована острая сердечная недостаточность. Блогер проходил обследование для пересадки сердца.

Вадим Иванов ушел из жизни в возрасте 37 лет. Он получил широкую известность как популяризатор силового спорта и создатель одного из самых известных фитнес-сообществ в России. На протяжении многих лет он открыто рассказывал о своем опыте применения анаболических стероидов и возможных последствиях их использования.

Проект Do4a стал одним из самых популярных в рунете ресурсов о бодибилдинге и фитнесе, а сам Иванов вдохновил тысячи людей начать заниматься спортом и совершенствоваться.

Ранее фитнес-блогер сломал шею, пытаясь сбросить штангу весом в 204 кг.

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