Врач назвала неожиданный способ избежать переедания и растягивания желудка

Если человек медленно пережёвывает пищу, то это залог того, что он не будет переедать. Один из ключевых механизмов системы насыщения – это поступающий в мозг сигнал в процессе жевания, поэтому лучше брать блюдо небольшими кусочками и не спешить во время еды, объяснила RT врач-диетолог, член Национального общества диетологов России Людмила Денисенко.

Среди других механизмов насыщения она выделила повышение сахара в крови, на которое уходит до получаса, а также растяжение барорецепторов желудка. Лучше всего, если человек будет ориентироваться на первый маркер, то есть на пережёвывание пищи, подчеркнула врач.

«Нужно медленно пережёвывать пищу, не на бегу, для того, чтобы не переесть, чтобы чувство насыщения поступило именно от нервного сигнала в мозг, а не тогда, когда у нас уже сахар в крови подскочит больше, чем надо, или когда барорецепторы желудка будут растянуты», — объяснила Денисенко.

Важно учитывать, что употребление пищи зависит от её вида – так, например, если речь идёт об углеводной еде, то важно её жевать подольше, так как в слюне человека содержатся ферменты, которые начинают расщеплять углеводы в момент, когда пища ещё находится во рту.

В то же время белковые продукты рекомендуется нарезать на небольшие кусочки, а затем съесть, не слишком долго разжёвывая, так как расщепляются белки только в желудке под действием кислотной среды, пояснила диетолог. Если долго держать такую пищу во рту, то в итоге она будет «обёрнута» в щелочную среду, что замедлит переваривание в желудке, заключила врач.

До этого врач-стоматолог, основатель международного бренда Максим Обушенков предупредил, что привычка жевать на одной стороне чревата нарушением прикуса. Он добавил, что при неправильном прикусе одни мышцы перегружаются, а другие работают недостаточно, что со временем может привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом, ускоренному стиранию зубов и появлению клиновидных дефектов.

Ранее врач рассказала о положительном влиянии жвачки на работу мозга.