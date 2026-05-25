Врач рассказала, как жвачка влияет на работу мозга

Жевание жвачки может временно улучшить внимание и способность планировать. Об этом газете «Известия» рассказала невролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская

Специалист объяснила, что процесс жевания активирует сенсомоторные сети мозга и усиливает кровоток в префронтальной коре, что приводит к временному улучшению внимания и планированию. Однако такие изменения имеют кратковременный характер и проходят сразу после того, как человек прекращает жевать.

«Жевание жвачки увеличивает уровень оксигенированного гемоглобина в префронтальной коре — области, отвечающей за внимание, планирование и контроль поведения», — подчеркнула врач.

По ее словам, потребление жевательной резинки помогает сосредоточиться на выполнении рутинных дел или избавиться от сонливости при монотонной работе, но оно не способно стать полноценной заменой качественному отдыху. А при решении сложных задач, требующих работы кратковременной памяти, жвачка может даже отвлекать от процесса.

Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков до этого предупреждал, что при газообразовании в кишечнике жевательная резинка может только усилить запах изо рта. По его словам, жвачка является одним из факторов вздутия.

Ранее врач назвала неочевидные причины неприятного запаха изо рта.

 
