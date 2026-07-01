В Ленобласти подростки облили девочку маслом и избили, сняв это на видео

Подростки из Тосно избили сверстницу и прилюдно унизили, облив маслом

В городе Тосно Ленинградской области подростки облили сверстницу маслом и избили, передает 78.ru.

Конфликт возник после того, как пострадавшая не смогла подружиться с другими подростками. Также сообщается, что травле подверглась и ее 10-летняя знакомая, в отношении которой распространяли слухи.

Видео с унижениями опубликовала в своем Telegram-канале Екатерина Мизулина, которая попросила правоохранительные органы обратить внимание на происходящее.

К настоящему времени СК начал процессуальную проверку по статье об истязании (ст. 117 УК РФ). Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе проверки и установленных фактах.



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