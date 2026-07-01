Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Ленобласти подростки облили девочку маслом и избили, сняв это на видео

Подростки из Тосно избили сверстницу и прилюдно унизили, облив маслом

В городе Тосно Ленинградской области подростки облили сверстницу маслом и избили, передает 78.ru.

Конфликт возник после того, как пострадавшая не смогла подружиться с другими подростками. Также сообщается, что травле подверглась и ее 10-летняя знакомая, в отношении которой распространяли слухи.

Видео с унижениями опубликовала в своем Telegram-канале Екатерина Мизулина, которая попросила правоохранительные органы обратить внимание на происходящее.

К настоящему времени СК начал процессуальную проверку по статье об истязании (ст. 117 УК РФ). Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе проверки и установленных фактах.
 

Ранее в Петербурге подростки заставили школьника извиняться на коленях и целовать им ноги.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!