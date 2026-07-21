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Полуголый уфимец сорвался с многоэтажки, отряхнулся и пошел дальше

SHOT: в Уфе полуголый мужчина сорвался с многоэтажки, отряхнулся и пошел дальше
Telegram-канал SHOT

В Уфе в объектив камеры попал полуголый мужчина, который сорвался с многоэтажного дома, отряхнулся и пошел дальше. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на улице Рыльского и попал в объектив камеры домофона. По предварительным данным, пьяный уфимец решил попасть к себе домой через окно и сорвался с высоты.

Мужчина упал на козырек подъезда, а затем рухнул на асфальт. После этого он поднялся, отряхнулся и пошел дальше по своим делам. Отмечается, что в день, когда все случилось, в больницу за помощью никто не обращался.

До этого в Каспийске рабочий сорвался с девятого этажа на стройке. Как выяснилось, он работал без страховочного снаряжения и не проходил инструктаж по технике безопасности.

Ранее турист сорвался с Чертовой скалы на Итурупе и не выжил.

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