В Каспийске рабочий сорвался с 9-го этажа на стройке

В Дагестане рабочий сорвался с девятого этажа на стройке в Каспийске и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчина работал на объекте на Каспийском шоссе. Во время монтажа перегородок он потерял равновесие и рухнул вниз на строительные материалы во дворе, спасти его не удалось. Как выяснилось, строитель работал без страховочного снаряжения и не проходил инструктаж по технике безопасности.

В отношении работодателя возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Татарстане экскаваторщика придавило ковшом во время работ в поле. 34-летний работник строительной организации занимался демонтажем металлических конструкций и попросил оператора экскаватора поднять один из поддонов. Ковш машины неожиданно опустился и придавил рабочего. Мужчину доставили в больницу, спасти его не удалось.

Ранее на стройке в Башкирии сорвался подъемник с рабочими.