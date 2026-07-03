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Общество

В Каспийске рабочий сорвался с 9-го этажа на стройке

Mash: в Дагестане рабочий сорвался с высоты на стройке
Maksim Safaniuk/Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане рабочий сорвался с девятого этажа на стройке в Каспийске и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчина работал на объекте на Каспийском шоссе. Во время монтажа перегородок он потерял равновесие и рухнул вниз на строительные материалы во дворе, спасти его не удалось. Как выяснилось, строитель работал без страховочного снаряжения и не проходил инструктаж по технике безопасности.

В отношении работодателя возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Татарстане экскаваторщика придавило ковшом во время работ в поле. 34-летний работник строительной организации занимался демонтажем металлических конструкций и попросил оператора экскаватора поднять один из поддонов. Ковш машины неожиданно опустился и придавил рабочего. Мужчину доставили в больницу, спасти его не удалось.

Ранее на стройке в Башкирии сорвался подъемник с рабочими.

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