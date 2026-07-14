Турист сорвался с Чертовой скалы на Итурупе и не выжил

На Сахалине следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая с туристом, мужчина упал со скалы, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным регионального МЧС, инцидент произошел в 44 километрах от города Курильска. Мужчина упал с Чертовой скалы, прибывшие на место медики не смогли его спасти. По предварительным данным, турист не был зарегистрирован.

На месте работают следователи, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Хакасии спасатели эвакуировали 39-летнего туриста из Кемеровской области, который получил травмы во время одиночного похода в горах Аскизского района. Мужчина решил сократить маршрут, поскользнулся на снежнике и сорвался с высоты. Несмотря на травмы, он сумел добраться до приюта «Высокогорный», где ему оказали первую помощь и вызвали спасателей.

Ранее туристы сорвались с потухшего вулкана в Кабардино-Балкарии.