Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя в жаркую погоду

Нарколог Исаев: употребление алкоголя в жару может привести к тепловому удару

Употребление алкоголя в жаркую погоду может привести к обезвоживанию и тепловому удару. Об этом сообщил руководитель Клиники доктора Исаева врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев в беседе с «Лентой.ру».

Алкоголь и жара оказывают схожее воздействие на физиологические процессы, усиливая негативные эффекты друг друга. Высокая температура воздуха усиливает потоотделение, а алкоголь обладает мочегонным действием, увеличивая потерю жидкости и электролитов. В результате может быстрее развиться слабость, головокружение, головная боль, снижение концентрации, тепловое истощение и тепловой удар, рассказал Исаев.

Исаев отметил, что человек под действием алкоголя может недооценивать свое состояние, поздно замечать признаки перегрева и принимать опасные решения, в связи с этим летом увеличивается количество несчастных случаев, связанных с купанием, управлением транспортом и другими потенциально рискованными видами деятельности.

Дополнительную опасность, подчеркнул он, представляет влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему. Под действием этанола расширяются периферические сосуды, что создает ощущение приятной прохлады, но в действительности нарушается нормальная терморегуляция, также увеличивается нагрузка на сердце.

До этого американские ученые обнаружили, что умеренное и высокое потребление алкоголя связано с усилением хронического воспаления в организме даже у людей, которые придерживаются здорового рациона.

Ранее нарколог раскрыл, как связаны алкоголь и ВПЧ.