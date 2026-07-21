Названа привычка, уничтожающая иммунную систему человека

Курение оказывает негативное влияние на организм человека, причем доказано, что не только сигареты, но и пар от вейпов, и безникотиновые жидкости наносят удар по звеньям иммунитета и нарушают работу иммунных клеток. Об этом в беседе с RT предупредила врач, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Нанося удар организму, табак и вейпы провоцируют системное воспаление в организме, истощая иммунные клетки, пояснила специалист. На этом фоне, по ее словам, растут риски развития таких хронических заболеваний, как атеросклероз, диабет и ХОБЛ.

«Отказавшись от курения, можно убрать излишнюю нагрузку на систему детоксикации. Тем самым освободятся ресурсы для физиологических механизмов здоровья», — добавила врач, отметив, что восстановление может занять от нескольких недель до нескольких лет.

До этого фармэксперт и директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что курение ослабляет или сводит к нулю эффект нескольких групп лекарств. Среди них противодиабетические средства, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антипсихотики и антидепрессанты, препараты для лечения бронхиальной астмы и ХОБЛ, а также для предотвращения образования тромбов и лекарства, действующие на центральную нервную систему, перечислила врач.

Ранее врач назвала неожиданную причину отказаться от курения.