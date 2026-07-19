Не ради себя: врач назвала неожиданную причину отказаться от курения

У собак и кошек, владельцы которых курят, чаще выявляют опухоли носовой полости, лимфомы, заболевания дыхательной системы и обострения астмы. Об этом в своем канале в «Максе» сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, новое исследование предлагает использовать нестандартный подход к профилактике курения. Авторы работы считают, что многие люди не готовы отказаться от вредной привычки ради собственного здоровья, однако могут изменить свое поведение ради домашних животных.

Как отметила Павлова, исследователи предлагают активнее привлекать ветеринарных врачей к профилактике табакокурения, поскольку питомцы также подвергаются воздействию пассивного курения.

По словам врача, у собак и кошек, живущих с курящими хозяевами, чаще диагностируют опухоли носовой полости, особенно у собак, лимфомы у кошек, заболевания дыхательных путей, а также обострения астмы. Она подчеркнула, что домашние животные постоянно дышат тем же воздухом, что и их владельцы, и не могут самостоятельно избежать воздействия табачного дыма.

Павлова также сообщила, что авторы исследования обратили внимание на психологический аспект проблемы. По их мнению, предупреждения о вреде курения для самого человека оказываются эффективными не для всех, поскольку многие склонны недооценивать риски. Однако информация о том, что табачный дым наносит вред домашним питомцам, может сильнее воздействовать на чувство ответственности владельцев и стать дополнительной мотивацией для отказа от курения.

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