Россиян предупредили, что курение снижает эффект антидепрессантов и препаратов для сердца

Если пациент курит, эффект нескольких групп лекарств будет ослаблен или даже сведен к нулю. Среди них противодиабетические средства, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антипсихотики и антидепрессанты, препараты для лечения бронхиальной астмы и ХОБЛ, а также для предотвращения образования тромбов и лекарства, действующие на центральную нервную систему, рассказала «Газете.Ru» фармэксперт и директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

«Компоненты табачного дыма после всасывания из дыхательных путей могут вступать во взаимодействие с лекарственным средством, изменяя его всасывание, распределение, метаболизм и выведение. Следствием этого является изменение концентрации лекарства в органе-мишени и крови, а соответственно, и оказанного им эффекта. Кроме того, никотин, возбуждая специфические никотинчувствительные рецепторы (н-ХР), способствует повышению выделения в кровь адреналина. Это приводит к повышению тонуса сосудов, артериального давления, частоты сердечных сокращений, повышению уровня глюкозы в крови и, соответственно, сказывается на эффектах препарата. При этом может не только изменяться терапевтический эффект, но и усиливаться побочное или токсическое действие», — объяснила Милованова.

Так, по словам эксперта, от курения снижается эффективность противодиабетических средств (инсулин, метформин). Повышение уровня глюкозы в крови, вызванное адреналином, может ослаблять гипогликемический эффект противодиабетических средств — это может привести к ухудшению течения диабета.

«Вторая группа — препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (бета-адреноблокаторы: бисопролол, атенолол, пропранололом и др.). Действие препаратов при курении укорачивается, это может повышать риск развития гипертонического криза. Третья группа — антипсихотики и антидепрессанты (клозапин, оланзапин, галоперидол, флувоксамин, дулоксетин). У курящих их концентрация в крови падает на 30–50%. Это может приводить к возврату симптомов шизофрении или тяжелой депрессии. Четвертая — препараты для лечения бронхиальной астмы и ХОБЛ (теофиллин). У курящих период полувыведения теофиллина сокращается примерно вдвое — с 6–12 часов у некурящих до 4–5 часов, т.е. основной эффект препарата в виде расширения бронхов ослабевает», — рассказала Милованова.

Пятая группа, которую назвала эксперт, — препараты для предотвращения образования тромбов (варфарин). Отмечается снижение эффективности за счет влияния компонентов табачного дыма на метаболизм препарата и систему свертывания крови.

«Наконец, препараты, действующие на центральную нервную систему (бензодиазепины: диазепам, алпразолам). У курящих пациентов метаболизм этих препаратов ускоряется, что приводит к быстрому разрушению и выведению их из организма. В результате тревога и бессонница могут вернуться. Обычно врач изменяет дозировку лекарства для курящих, но на самом деле проще и безопаснее просто бросить курить», — заметила эксперт.

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