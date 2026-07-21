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Общество

Иностранца задержали за съемку военного объекта в Москве

В Москве мигрант снял военный объект и выложил видео в Сеть

В Новой Москве иностранного гражданина, снимавшего местоположение военного объекта, привлекли к административной ответственности. Об этом в «Макс» сообщили в столичном главке МВД.

По информации ведомства, видеоролик, где показано местоположение военного объекта, сотрудники полиции выявили в ходе мониторинга интернета. Уточняется, что личность автора установили оперативно, им оказался 34-летний приезжий из ближнего зарубежья.

В отношении задержанного составлен ряд административных материалов, кроме того, рассматривается вопрос об его административном выдворении за пределы Российской Федерации.

До этого в Татарстане сотрудники Центра «Э» задержали 33-летнего мужчину, разместившего видео с последствиями атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из открытых чатов мессенджера. Мужчина пояснил, что он разместил кадры с последствиями ударов украинских беспилотников по одному из промышленных предприятий в республике, однако после негативных комментариев удалил видео.

Ранее в Алтайском крае ввели запрет на съемку стратегических объектов и БПЛА.

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