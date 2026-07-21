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Общество

В сети показали видео самого дорогого ремонта школы в истории России

Mash: на тянущийся три года ремонт единственной школы Шерегеша уже ушло ₽800 млн

Ремонт единственной средней школы горнолыжного поселка Шерегеш стал «самым дорогим в истории России», утверждает Telegram-канал Mash. По его данным, работу стоимостью 800 млн рублей не могут завершить уже третий год.

«Ремонт уже стал самым дорогим в пересчете на одного ученика (в среднем по СФО на реконструкцию тратят до 700 млн, в Москве — до 800)», — отмечается в сообщении.

В начале июля видео с неотремонтированной школой выложил местный блогер Дмитрий Кочергин в своем Telegram-канале «SHEREGESH.me».

По словам Кочергина, подрядчик завалил строймусором территорию школы, соседних дворов и единственный в Шерегеше спортивный стадион.

Тендер на 444 млн рублей на ремонт Шерегешской СОШ №11 в апреле 2024 года получил «Спецтрансстрой», который ранее срывал сроки госзаказов. Через несколько месяцев глава компании стал фигурантом уголовных дел о растрате на других объектах и получил штраф в размере 8,9 млрд рублей.

В начале 2025 года глава Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что школа должна быть сдана к началу учебного года.

Летом 2025 года был заключен контракт на ремонт еще на 797 млн рублей — с «Сиббазисстроем». По словам Кочергина, подрядчику выдали 95 млн рублей аванса на новый проект, хотя имелось уже два — сделанный в 2020 году под тендер и разработанный «Спецтрансстроем» за 105 млн рублей.

В сентябре Середюк сообщил, что сроки сдачи школы сдвигаются на конец 2026 года. На днях администрация Таштагольского округа заверила из своего аккаунта в VK, что «после смены подрядчика работы в школе ведутся по графику».

Ранее россиянам рассказали, что делать при срыве сроков ремонта.

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