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Общество

Девочка раскручивала кошку на поводке и била ее об стены в Иркутской области

В Иркутской области девочка раскручивала кошку на поводке и била ее об стены
Telegram-канал Иркутск №1

В Иркутской области в объектив камеры попала девочка, которая раскручивала кошку на поводке и била ее об стены в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал «Иркутск №1».

Инцидент произошел в городе Тулуне. В объектив камеры видеонаблюдения в подъезде попал момент, когда девочка поднимает кошку за поводок и начинает раскручивать ее, ударяя об стены. Затем она продолжила избивать животное уже в кабине лифта.

Сотрудники полиции организовали проверку после случившегося, сообщает ГУ МВД России по региону. Детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

До этого в Сургуте возбудили дело против женщины, которая избила и выбросила кота в мусорку. Животное нашли местные жители, которые отвезли его в ветеринарную клинику. Состояние кота удалось стабилизировать.

Ранее сообщалось, что неизвестный до сотрясения мозга избил подростка в лифте многоэтажки.

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