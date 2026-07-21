В Иркутской области девочка раскручивала кошку на поводке и била ее об стены

В Иркутской области в объектив камеры попала девочка, которая раскручивала кошку на поводке и била ее об стены в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал «Иркутск №1».

Инцидент произошел в городе Тулуне. В объектив камеры видеонаблюдения в подъезде попал момент, когда девочка поднимает кошку за поводок и начинает раскручивать ее, ударяя об стены. Затем она продолжила избивать животное уже в кабине лифта.

Сотрудники полиции организовали проверку после случившегося, сообщает ГУ МВД России по региону. Детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

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