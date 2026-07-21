Мурманский заповедник выставит счет Норвегии за ущерб от оленей

Руководство мурманского заповедника «Пасвик» намерено подсчитать ущерб от норвежских оленей, которые пересекли границу и паслись на российской территории, и выставить счет владельцам животных. Об этом РИА Новости рассказала директор заповедника Наталья Поликарпова.

По ее словам, подсчет ущерба — процесс небыстрый, так как олени постоянно перемещаются, могут выходить за пределы заповедника и возвращаться в Норвегию. При этом порядка 30 перешедших границу особей — не самая большая цифра. Поликарпова отметила, что около 10 лет назад на территорию заповедника заходило до 400 животных.

«Мы будем выставлять счет за те периоды, когда олени находятся на территории заповедника», — сказала она.

В 2024 году заповедник уже направлял властям Норвегии требование о компенсации 47 млн крон (₽383,8 млн) за незаконный выпас оленей, которые съедают ценный лишайник. По словам Поликарповой, норвежцы не отказываются от выплат, но просят снизить сумму.

До этого норвежский телеканал NRK сообщал, что около 30 северных оленей пересекли границу и оказались на российской стороне. Животных видели между пограничным переходом «Стурскуг-Борисоглебск» и российским городом Заполярный, а также на дороге к Никелю. Оленеводы не могут забрать животных из-за отказа в выдаче виз. Управляющий оленеводческими районами Эгил Калляйнен выразил надежду на нормализацию сотрудничества между странами.

Ранее в Норвегии шведов задержали за кидание камней через границу с Россией.