Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Мурманский заповедник выставит счет Норвегии за ущерб от оленей

РИА: заповедник «Пасвик» подсчитывает ущерб от норвежских оленей
imageBROKER.com/Shutterstock/FOTODOM

Руководство мурманского заповедника «Пасвик» намерено подсчитать ущерб от норвежских оленей, которые пересекли границу и паслись на российской территории, и выставить счет владельцам животных. Об этом РИА Новости рассказала директор заповедника Наталья Поликарпова.

По ее словам, подсчет ущерба — процесс небыстрый, так как олени постоянно перемещаются, могут выходить за пределы заповедника и возвращаться в Норвегию. При этом порядка 30 перешедших границу особей — не самая большая цифра. Поликарпова отметила, что около 10 лет назад на территорию заповедника заходило до 400 животных.

«Мы будем выставлять счет за те периоды, когда олени находятся на территории заповедника», — сказала она.

В 2024 году заповедник уже направлял властям Норвегии требование о компенсации 47 млн крон (₽383,8 млн) за незаконный выпас оленей, которые съедают ценный лишайник. По словам Поликарповой, норвежцы не отказываются от выплат, но просят снизить сумму.

До этого норвежский телеканал NRK сообщал, что около 30 северных оленей пересекли границу и оказались на российской стороне. Животных видели между пограничным переходом «Стурскуг-Борисоглебск» и российским городом Заполярный, а также на дороге к Никелю. Оленеводы не могут забрать животных из-за отказа в выдаче виз. Управляющий оленеводческими районами Эгил Калляйнен выразил надежду на нормализацию сотрудничества между странами.

Ранее в Норвегии шведов задержали за кидание камней через границу с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!