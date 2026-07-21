Россиянам рассказали, как узнать скрытые долги за ЖКХ при покупке квартиры

Перед покупкой квартиры нужно запросить у продавца свежую справку об отсутствии долгов у управляющей организации и фонда капремонта, а также платежку за ЖКУ за последний месяц. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Покупка жилья нередко сопровождается вопросами о неоплаченных квитанциях. Долги по коммунальным платежам привязаны к человеку, а не к самой квартире, за исключением одной важной статьи расходов — взносов на капитальный ремонт. Согласно пункту 5 статьи 153 Жилищного кодекса РФ, новый владелец обязан оплачивать жилищно-коммунальные услуги только с момента регистрации права собственности. Получается, чужие неплатежи числятся за прежним хозяином. Однако, часть 3 статьи 158 того же кодекса делает исключение для взносов на капитальный ремонт, которые переходят к покупателю», — пояснил Бондарь.

По словам эксперта, самый надежный способ узнать про долги по квартире — запросить у продавца свежую справку об отсутствии задолженности из бухгалтерии управляющей организации и фонда капремонта.

«Также попросите продавца показать платежки за последний месяц, включая свет, газ и воду, если они оплачиваются напрямую ресурсникам, и чеки об их оплате. Узнать точные цифры без собственника сложно, но вы можете проверить самого продавца. Зайдите на сайт Федеральной службы судебных приставов, Банк данных исполнительных производств ФССП, и вбейте ФИО и дату рождения продавца. Если УК уже подала на него в суд и дело у приставов, вы это увидите», — посоветовал Бондарь.

Он предупредил, что если долг по коммуналке обнаружен уже после сделки — это один из главных рисков. Если управляющая компания обратилась в суд и передала исполнительный лист судебным приставам, выносится постановление о запрете на совершение регистрационных действий.

«Росреестр увидит это ограничение в базе и приостановит регистрацию перехода права собственности, пока долг не будет погашен и запрет не снимут. После того как долг полностью оплачен, судебному приставу дается время на вынесение постановления о снятии ограничений, после чего данные передаются в Росреестр. На практике этот процесс может занимать от нескольких дней до двух недель», — уточнил эксперт.

Что касается долга за капитальный ремонт, он по закону автоматически переходит на нового собственника. А одна из самых неприятных проблем может быть при обнаружении долгов за коммунальные ресурсы., заявил Бондарь.

«Энергосбыт или водоканал могут отключить свет, газ или горячую воду в квартире. Действуя по принципу «есть долг по адресу — отключаем точку», им, вероятно, проще ограничить подачу ресурса, чем искать старого должника. В такой ситуации вам не обязательно сразу идти в суд. Можно сначала направить в ресурсоснабжающую организацию заявление об открытии нового лицевого счета на ваше имя с приложением выписки из ЕГРН и договора купли-продажи. В этом же заявлении укажите, что вы не имеете отношения к старому долгу, и потребуйте немедленно включить ресурс. Если в ответ на обращение вам откажут, тогда стоит написать жалобы в Жилищную инспекцию и Прокуратуру. На мой взгляд, ведомства в таких случаях реагируют быстро, так как это прямое нарушение прав потребителя. Суд — это крайняя мера, если жалобы не помогли», — заключил Бондарь.

Ранее Верховный суд определил, можно ли включать в платежки за ЖКУ старые долги.