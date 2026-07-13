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Пара попала в Книгу рекордов Гиннесса, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд

UPI: пара из Бразилии поцеловалась 195 раз за 30 секунд, установив рекорд
Guinness World Records

Пара из Бразилии попала в Книгу рекордов Гиннесса, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд, пишет UPI.

В Бразилии 32-летний Ренату Байма Гаиа поцеловал свою 33-летнюю девушку Наиару Рибейру 195 раз за 30 секунд, побив предыдущее достижение. Мужчина заявил, что этот рекорд доказывает, что они — «лучшая пара в мире».

Ранее Ренату уже был дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса: за самое быстрое время установки и опрокидывания 10 книг (6,68 секунды) и за наибольший угол поворота стопы у мужчин (210,66 градуса).

Теперь влюбленные планируют побить рекорд по количеству поцелуев за одну минуту, который в настоящее время принадлежит японской паре — 277 поцелуев за 60 секунд.

Ранее индиец установил мировой рекорд по сбору бумажных стаканчиков. Сам мужчина заявил, что не собирается останавливаться и уже подал заявку на новый мировой рекорд — крупнейшую коллекцию свадебных приглашений.

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