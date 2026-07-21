В России призвали создать сервис для защиты подростков от мошенников при поиске работы

В Следственном комитете России призвали запустить специальный сервис с проверенными вакансиями, который поможет бороться с вовлечением несовершеннолетних в преступные схемы. Об этом kp.ru сообщила заместитель председателя СК России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

Зампред СК подчеркнула, что подростки нередко сталкиваются с нехваткой карманных денег, из-за чего пытаются найти источник дохода. При этом особенно часто они обращают внимание на более быстрые и легкие способы заработка. Однако несовершеннолетние не понимают, какие риски за ними.

При этом ситуацию осложняет тот факт, что во время учебы школьникам оказывается трудно найти подходящий им график.

«Мы отстаиваем идею создания и популяризации сервисов по поиску работы для несовершеннолетних, облегчения их трудоустройства и льгот для работодателей. Можно сделать отдельное приложение с проверенными работодателями», — объяснила Леоненко.

По словам представителя ведомства, таким образом будет возможно предлагать вакансии как на постоянную работу, так и на разовые смены. Зампред СК считает, что эта система поможет обезопасить от преступных схем не менее 20-30% несовершеннолетних.

До этого стало известно, что Центробанк намерен ввести обязательное получение родительского согласия для несовершеннолетних при оформлении электронных платежных средств. Цель данной меры — сократить участие несовершеннолетних в дропперстве, при котором мошенники задействуют подростков для транзита похищенных финансов.

Ранее в МВД заявили, что почти каждый десятый молодой россиянин хотя бы раз работал на мошенников.