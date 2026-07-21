Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянин получил жуткие ожоги, борясь с зарослями на даче

В Тюменской области мужчина получил жуткие ожоги, борясь с зарослями на даче
Telegram-канал Столица деревень

В Тюменской области мужчина во время борьбы с зарослями на даче получил сильные ожоги. Об этом сообщает Telegram-канал «Столица деревень».

Инцидент произошел в СНТ «Мичуринец» в городе Ишиме. Дачник боролся с зарослями на участке и не понял, что перед ним опасное растение — дикий пастернак. Отмечается, что он оставляет ожоги практически как борщевик. В результате у мужчины остались жуткие волдыри на руках.

Отмечается, что в садоводстве «джунгли» из этого опасного растения. Борщевик там также растет. Председателя нет, жители сами освобождают участки от этих зарослей.

До этого москвичей предостерегли от попыток самостоятельного истребления борщевика. Жителей призвали авторизоваться на сайте «Наш город» и сообщить об опасном растении в разделе «Зеленые насаждения».

Ранее мужчина пытался поднять иммунитет соком борщевика и оказался в больнице.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!