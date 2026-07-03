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Москвичей предостерегли от попыток самостоятельного истребления борщевика

Москвичей призвали не пытаться самостоятельно удалять борщевик
BestPhotoPlus/Shutterstock/FOTODOM

Москвичам не следует пытаться самостоятельно уничтожать борщевик, если опасное растение заметили во дворе или в парке. Об этом сообщается в Telegram-канале сайта мэра Москвы.

«Не пытайтесь удалять растение самостоятельно: его сок опасен и при попадании на кожу вызывает тяжелые химические ожоги», — говорится в сообщении.

Жителей призвали авторизоваться на сайте «Наш город» и сообщить об опасном растении в разделе «Зеленые насаждения». В соответствующем разделе нужно выбрать тему «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями», выбрать «Газон» и недочет «Наличие ядовитых растений», а затем прикрепить фото ядовитого растения и отправить сообщение.

До этого эксперт Александра Чихринова напомнила, что главная опасность борщевика заключается в его соке, который на солнце вызывает ожоги. Специалист рассказала, как нужно защищаться во время косьбы и в какое время дня лучше бороться с опасным растением.

Ранее мошенники начали угрожать дачникам штрафами за борщевик и мусор.

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