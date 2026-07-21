В России заявили о сокращении времени поиска работы

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что время поиска работы в РФ сократилось для соискателей почти вдвое благодаря модернизированным кадровым центрам. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе тематической встречи «Родина — это люди. Здоровая семья» Голикова заявила, что с 2023 года в России комплексно трансформируется государственная служба занятости. По ее словам, благодаря модернизированным кадровым центрам быстрее наши граждане подбирают себе новую работу, а работодатели, соответственно, персонал.

«Должна сказать, что за последнее время время поиска работы для соискателей сократилось почти вдвое», — сказала вице-премьер.

Она добавила, что до конца 2026 года в 60 регионах страны заработает сеть кадровых центров «Работа России».

21 июля заместитель председателя Следственного комитета (СК) России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко призвала запустить в стране специальный сервис с проверенными вакансиями, который поможет бороться с вовлечением несовершеннолетних в преступные схемы. Зампред СК подчеркнула, что подростки нередко сталкиваются с нехваткой карманных денег, из-за чего пытаются найти источник дохода. При этом особенно часто они обращают внимание на более быстрые и легкие способы заработка. Однако несовершеннолетние не понимают, какие риски за ними.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли искать работу летом.