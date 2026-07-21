Во Франции мэру коммуны Але угрожали наркоторговцы

Parisien: мэра коммуны Але эвакуировал спецназ после угроз от наркоторговцев

Во Франции мэра коммуны Але Кристофа Ривенка эвакуировали после угроз со стороны наркоторговцев. Об этом пишет газета Le Parisien.

По информации издания, эвакуация проводилась в ночь с 20 на 21 июля. Операцию проводил полицейский спецназ RAID.

Отмечается, что возле дома Ривенка стражи порядка обнаружили автомобиль, который мог быть заминирован.

До этого мэр коммуны получил письмо, в котором были две пули калибра 9 мм и послание от группировки DZ Mafia New Generation. Кроме того, надписи с угрозами появились и на стенах его дома.

Прокуратура начала расследование по факту «угрозы насилием и преследования выборного должностного лица». Сам Ривенк заявил, что раньше никогда не получал таких угроз, но теперь думает, что ведет правильный курс по борьбе с наркотрафиком.

19 июля во Франции задержали 23-летнего молодого человека, который поджег Булонский лес на окраине Парижа.

Булонский лес — знаменитый парковый массив площадью 8,5 кв. км, расположенный на западе Парижа в 16-м округе. Является популярным местом для отдыха, пикников, пробежек и велопрогулок, а также известен благодаря своим историческим достопримечательностям.

Инцидент произошел поздно вечером 17 июля. По версии следствия, молодой человек умышленно устроил поджог, рассчитывая вызвать пожар в Булонском лесу на западе французской столицы.

Ранее в коммуне под Парижем эвакуировали сотни человек из-за угрозы нападения на евреев.