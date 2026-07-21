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Юрист рассказал, можно ли приходить в ресторан со своей едой и алкоголем

Юрист Русяев: прямого запрета приносить в кафе свои продукты в законе нет
Shutterstock

Приносить в кафе или ресторан свою еду можно, если заведение не установило запрет, при этом с алкоголем ситуация строже. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«Прямого запрета приносить в кафе или ресторан свои продукты закон не содержит. Вопрос решается на уровне самого заведения. Пункт 4 Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства № 1515, разрешает исполнителю устанавливать правила поведения для потребителей, если они не противоречат законодательству. Запрет на принесенную еду как раз относится к таким правилам и признается правомерным при одном условии. О нем должны сообщить заранее, разместив информацию при входе, в меню, на сайте или озвучив при бронировании. Договор с рестораном публичный по статье 426 Гражданского кодекса, поэтому при отсутствии объявленного запрета посетителю с собственным десертом отказать в обслуживании нельзя», — объяснил Русяев.

По его словам, с алкоголем ситуация строже. По статье 16 закона № 171-ФЗ в заведениях общепита допускается распитие только той алкогольной продукции, которая приобретена в этом же заведении.

«Принесенная с собой бутылка формально подпадает под статью 20.20 КоАП о распитии в запрещенных местах со штрафом от 500 до 1 500 рублей для самого посетителя. На практике эта норма применяется редко, и рестораны сами легализуют принесенное вино через пробковый сбор. Пробковый сбор отдельным законом не урегулирован, юридически это плата за дополнительную услугу, охлаждение, откупоривание и подачу напитка в бокалах заведения. Правила № 1515 прямо запрещают включать в счет доплаты и комиссии, не указанные в меню или прейскуранте, и навязывать платные услуги без согласия потребителя. Отсюда 2 вывода. Сбор законен, если его размер заранее объявлен и гость на него согласился. Сбор, впервые возникший в чеке, оплате не подлежит, такую позицию поддерживает и практика защиты прав потребителей», — сказал Русяев.

Если человека не пускают с едой или напитками, сначала нужно уточнить, где закреплен запрет. Когда правило размещено публично, заведение действует в рамках своих полномочий, спорить бессмысленно, пояснил юрист.

«Когда запрета нигде нет, а отказ прозвучал у стола, требуйте книгу отзывов, фиксируйте ситуацию и направляйте жалобу в Роспотребнадзор, отказ в обслуживании без объявленных оснований нарушает правила публичного договора. Гостю со своим тортом или вином надежнее всего заранее позвонить в ресторан и согласовать условия, большинство заведений идет навстречу за разумную плату», — заключил Русяев.

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