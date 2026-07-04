Адвокат объяснила, имеют ли рестораны право требовать депозит

Адвокат Ковалевская: депозит в ресторане законен, но не как условие входа

Вопрос о депозите в ресторанах вызывает немало споров. О том, насколько это законно и когда заведение имеет право требовать предоплату, «Газете.Ru» рассказала Яна Ковалевская, адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Московской Торгово-Промышленной Палаты.

Депозит по сути представляет собой аванс. Если клиент планирует провести в ресторане торжественное мероприятие — свадьбу, день рождения — и заведение специально закупает редкие продукты или заказывает торт, оно вправе попросить предоплату. Это позволяет ресторану подстраховаться от убытков и предусмотрено статьей 487 Гражданского кодекса РФ.

Ситуация меняется, если ресторан требует депозит просто для того, чтобы пустить гостя внутрь, без предварительных договоренностей о специальном обслуживании. Такой подход противоречит правам потребителей.

«Рестораны относятся к заведениям публичного типа и обязаны оказывать услуги на одинаковых условиях всем посетителям. Организация не вправе ставить доступ в зал в зависимость от внесения какой-либо суммы заранее», — поясняет адвокат.

Закон запрещает обусловливать приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением других. Если посетитель хочет заказать только чашку кофе, заведение не может требовать оплатить заранее фиксированную сумму, превышающую стоимость напитка.

Если клиент внес депозит, забронировал стол, но затем решил отменить визит, ресторан обязан вернуть деньги — за вычетом фактически понесенных расходов. Например, если для мероприятия уже закупили редкий деликатес или изготовили торт по индивидуальному заказу.

«В таких случаях клиент компенсирует только подтвержденные затраты заведения. Остальная сумма должна быть возвращена в полном объеме», — подчеркивает эксперт.

Заведение не вправе произвольно отказывать в доступе посетителям — это противоречит принципу публичного договора. Однако есть исключения, связанные с безопасностью: ресторан может не пустить агрессивно настроенных гостей или лиц в состоянии алкогольного опьянения.

«Требование депозита законно лишь в определенных случаях — когда он выступает авансом за заранее оговоренные услуги и специальные заказы. Если же депозит навязывают как условие входа, это нарушает права потребителей», — резюмирует Яна Ковалевская.

В спорных ситуациях клиент вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в суд.

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