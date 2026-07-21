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Общество

Замужняя учительница связала и изнасиловала десятилетнего мальчика

В Великобритании замужняя учительница связала и изнасиловала мальчика
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании 65-летнюю учительницу обвинили в насилии по отношению к мальчику. Об этом сообщает Daily Mail.

По версии следствия, преступления были совершены женщиной в период с 1991 по 1995 год, когда она работала в подготовительной школе графства Хартфордшир была замужем. Потерпевший, которому сейчас за 40 лет, рассказал, что попал в класс к обвиняемой в девять лет. Вскоре она стала его частным репетитором и постоянно присутствовала в его доме.

Женщина завела с мальчиком дружеские отношения и обсуждала с ним взрослые темы. Впервые педагог стала домогаться малолетнего в гараже — заявитель вспоминает, что женщина называла его своим парнем и манипулировала. Когда ему было десять лет, учительница привязала его к супружеской кровати, завязала глаза и щекотала, будучи без одежды. Затем она его изнасиловала.

Пострадавший обратился в полицию в марте 2024 года. Подсудимая отрицает восемь эпизодов насилия в отношении ученика. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что учительница года совращала школьника и оказалась за решеткой.

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