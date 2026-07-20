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Общество

Учительница года совращала школьника и оказалась за решеткой

В США учительницу года арестовали за совращение школьника
Jackson County Sheriff's Office

В США заместителя директора школы и по совместительству учительницу года заподозрили в совращении школьника. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в штате Миссисипи. Полиция получила анонимный сигнал о том, что педагог Оливия Мари Смит совершает развратные действия в отношении учеников в средней школе Оушен-Спрингс. Известно, что в 2022 году женщина получила звание «Учитель года». Недавно ее повысили до заместителя директора начальной школы Оук-Парк.

Смит предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера — ей грозит срок до 30 лет. Также ей вменяют склонение несовершеннолетнего к встрече в целях близости. Женщина арестована. Представители школьного округа заявили, что относятся к ситуации со всей серьезностью.

Ранее сообщалось, школьная учительница совратила и изнасиловала трех подростков.

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