Госдума продлила «гаражную амнистию»

Госдума приняла закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на 5 лет

Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о продлении «гаражной амнистии» еще на пять лет. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Документ вносит изменения в Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса РФ» и сохраняет упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами.

Согласно принятому закону, срок действия «гаражной амнистии», который ранее истекал 1 сентября 2026 года, продлен до 1 сентября 2031 года. Это позволит гражданам и дальше оформлять в упрощенном порядке права собственности на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними.

По данным Росреестра, за время действия программы по всей России уже зарегистрировано более 746 тысяч гаражей и земельных участков. Соавтор поправок, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что, по оценкам, еще как минимум 500 тысяч таких объектов могут быть оформлены в рамках продленного срока.

«Гаражная амнистия» предусматривает упрощенную регистрацию капитальных гаражей и земельных участков под ними. Закон позволяет владельцам бесплатно оформить землю в собственность, если гараж был построен до 30 декабря 2004 года на муниципальной или государственной территории.

В конце мая Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий продление «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года.

Ранее россиянам напомнили, на какие объекты не распространяется «гаражная амнистия».