На Украине осудили силовика за задержания во время Евромайдана

Суд на Украине приговорил бывшего командира киевского полка спецподразделения милиции «Беркут» к 10 годам лишения свободы за то, что «препятствовал» участникам Евромайдана в Киеве в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генпрокурора.

По данным ведомства, в 2014 году экс-командир полка спецподразделения МВД Украины и двое его подчиненных, обеспечивавшие порядок в центре Киева, противодействовали «акциям протеста», предположительно незаконно задержали 22 участников Евромайдана и применили к ним насилие.

В офисе генпрокурора уточнили, что двух подчиненнных экс-командира «Беркута» и начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Киеве приговорили к восьми годам лишения свободы.

20 июня глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что в Киеве вскоре начнется строительство мемориального комплекса и музея, посвященных Евромайдану. По его словам, на общественных слушаниях проект мемориала и музея согласовали эксперты, архитекторы и семьи участников Евромайдана, которые не выжили в столкновениях. Глава офиса Зеленского отметил, что реализовать проект планируется «быстро и профессионально».

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