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Общество

После острой уличной еды в Таиланде у россиянина остановилось сердце

Mash: в Таиланде у россиянина остановилось сердце после острой уличной еды
Telegram-канал Mash

В Таиланде у российского туриста остановилось сердце после того, как он попробовал острую уличную еду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел после того, как супруги купили острые ребра на гриле с тележки уличного торговца. Через некоторое время после этого мужчина ощутил недомогание — у него начались диарея, тошнота и судороги. Два дня он пытался лечиться сам, но улучшения не было.

Пара поехала в больницу. Несмотря на премиум-страховку, в реанимацию мужчина попал с трудом. В госпитале у него остановилось сердце. Местные врачи целый час реанимировали его, а затем он долгое время провел на ИВЛ. Сейчас он пришел в себя и дышит самостоятельно. Речь сохранилась, но краткосрочная память пропала.

МРТ не показало поражений мозга. Сообщается, что теперь ему потребуется долгая реабилитация. Вернуться домой пострадавший сможет только с врачом на борту, страховая согласовывает транспортировку.

Ранее десятки туристов отравились в отеле Турции.

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