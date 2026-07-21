Женщина, пытавшаяся сбежать, не оплатив счет в отеле, арестована в аэропорту

На испанском острове Гран-Канария гражданку Ирландии задержали прямо на паспортном контроле по подозрению в том, что она пыталась покинуть страну, не оплатив проживание в отеле стоимостью около €2500, пишет Metro.

По данным полиции, женщина вместе с семьей провела 11 ночей в гостинице по системе «все включено». При бронировании она указала банковскую карту, однако после окончания отдыха попытка списать с нее оплату оказалась безуспешной.

Сотрудники отеля несколько раз связывались с туристкой. Сначала она уверяла, что собирается погасить задолженность, объяснив, что уже находится в аэропорту и не может воспользоваться своей банковской картой. Однако вскоре перестала отвечать на звонки и сообщения.

После обращения администрации гостиницы в полицию правоохранители установили местонахождение женщины и задержали ее в аэропорту Гран-Канарии во время прохождения пограничного контроля.

Подозреваемую доставили в полицейский участок города Маспаломас, где ее допросили и подготовили материалы для передачи в суд. Офицеры заявили, что подобные случаи рассматриваются серьезно, поскольку туристическая отрасль является одной из важнейших для экономики Канарских островов. Правоохранители подчеркнули, что продолжают тесно сотрудничать с гостиницами для предотвращения подобных преступлений.

Ранее на Филиппинах задержали совершивших насилие над туристкой местных жителей.